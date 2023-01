Tote bei Explosion vor Außenministerium in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist bei einer Explosion vor dem Außenministerium eine noch unbekannte Zahl an Menschen getötet worden. Die genaue Opferzahl sei noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher der regierenden islamistischen Taliban der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Ein Augenzeuge berichtete der dpa zudem von einzelnen Schüssen nach der Explosion. Bilder, die in sozialen Medien geteilt wurden, sollen mehrere Menschen zeigen, die nach dem Vorfall vor dem Gebäude auf der Straße liegen.

Weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind noch nicht bekannt. Die Polizei von Kabul teilte mit, dass Ermittlungsteams vor Ort seien. Erst vor zehn Tagen sind bei einem Anschlag, den die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte, vor dem Militärflughafen in Kabul mehrere Menschen verletzt und getötet worden.