Tote bei Explosion in Einkaufszentrum in Malaysia

Bei einer Explosion in einem Einkaufszentrum der malaysischen Stadt Kuching sind am Dienstag mindestens drei Menschen getötet und zwei Dutzend weitere verletzt worden. Die Explosionsursache war zunächst unklar, laut Feuerwehr wurde sie nicht durch eine Bombe ausgelöst. Die staatliche Nachrichtenagentur Bernama berichtete, dass sie möglicherweise auf ein Leck in einem Gastank zurückzuführen sei.

Bei den Toten handelte es sich im drei Männer. Nach Angaben des Feuerwehrchefs ereignete sich die Detonation bei einem Geschäft im Erdgeschoß, das renoviert werde. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie mehrere Menschen vor dem Geschäft, dessen Fassade weggerissen war, um Hilfe schrien. Ein Augenzeuge sagte, er habe unmittelbar nach der Explosion Arbeiter aus dem Laden rennen sehen. Einige von ihnen seien schwer verletzt gewesen.