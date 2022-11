Tote bei Busunfall in Ägypten

Beim Sturz eines Minibusses in einen Kanal sind im Norden Ägyptens mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen seien bei dem Unfall in dem Ort Aga rund 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo verletzt worden, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Ursache war nach Angaben lokaler Sicherheitskreise ein Fehler beim Überholen gewesen.

Auf Aufnahmen in sozialen Medien war zu sehen, wie der Bus aus dem Wasser gezogen wurde. Rettungskräfte suchten nach weiteren Opfern.

In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit vielen Toten. Verantwortlich dafür sind häufig zu hohes Tempo, rücksichtsloses Fahren und der schlechte Zustand der Straßen.