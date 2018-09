Tote bei Bombenanschlag im Norden Syriens

Bei einer Explosion im Norden Syriens ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Ein Zeuge berichtete sogar zwei Toten und 25 Verletzten.

Die Autobombe explodierte laut der Beobachtungsstelle in Azaz. Die Stadt ist nicht weit entfernt von der syrisch-türkischen Grenze. In dem Gebiet unterstützt die Türkei Rebellen, die in dem Bürgerkrieg gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad kämpfen. Dem Zeugen zufolge hat der Angriff sich gegen eine friedliche Demonstration für Wahlen in der Region gerichtet.