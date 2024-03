Tote bei Anschlag in südafghanischem Kandahar

In Afghanistan sind bei einem Selbstmordanschlag in der südlichen Großstadt Kandahar drei Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, wie der afghanische Nachrichtensender Tolonews am Donnerstag unter Berufung auf Behörden vor Ort berichtete. Der Anschlag habe sich nahe einer Bankfiliale ereignet.

Nutzer hatten in den sozialen Medien zuvor von einer massiven Explosion vor einer Bank berichtet, vor der sich eine Gruppe von Leuten versammelt hatte, die ihr Gehalt abholen wollten.

Die Taliban machen laut Mitteilung des Innenministeriums die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für die Tat verantwortlich. Der IS hat sich bisher nicht dazu bekannt. Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 gehen die meisten Anschläge in Afghanistan vom IS aus, der mit den Taliban verfeindet ist.