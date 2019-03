Tote bei Angriffen auf Moscheen in Neuseeland

Bei einem bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es nach Angaben der Polizei mehrere Tote gegeben. Polizeisprecher Mike Bush nannte am Freitag jedoch zunächst keine genauen Zahlen. Der Polizei zufolge gab es auch eine Festnahme. Unklar blieb, ob es sich dabei um den mutmaßlichen Täter handelte und ob es Komplizen gab.

Die Schüsse fielen demnach in zwei verschiedenen Moscheen der Stadt auf der Südinsel des Pazifikstaats. Ein Augenzeuge sagte, ein Mann in Tarnkleidung mit einer automatischen Waffe habe eines der Gotteshäuser betreten und das Feuer eröffnet

Bush sprach in einer Video-Nachricht, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, von einer “sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen”. Zugleich appellierte er an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben. Zur Festnahme sagte er: “Wir haben eine Person in Gewahrsam. Aber wir sind nicht sicher, ob es da noch andere Leute gibt.”