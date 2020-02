Die junge Frau war tot in ihrer Wohnung gefunden worden

Die junge Frau war tot in ihrer Wohnung gefunden worden ©APA

Die junge Frau war tot in ihrer Wohnung gefunden worden ©APA

Tote 19-Jährige in NÖ: Obduktion soll Aufschlüsse bringen

Nach dem Tod einer 19-Jährigen in einer Wohnung in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) soll die von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Obduktion nähere Aufschlüsse bringen. Ein Ergebnis der Autopsie werde für Donnerstag erwartet, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Mittwoch auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich gehen auch ins Suchtgift-Milieu.

Die Leiche der junge Frau war am Dienstagvormittag vom 23-jährigen Inhaber der Wohnung aufgefunden worden. Der Mann hat laut Polizei in der Folge per Notruf die Anzeige erstattet. Die 19-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen a. d. Thaya soll keine äußeren Verletzungen aufgewiesen haben.

Polizeiangaben zufolge lag die junge Frau bereits mehrere Tage tot in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Waldviertler Stadtgemeinde. Die Obduktion soll auch den Todeszeitpunkt klären, sagte Schwarzenecker.