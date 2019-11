Totalschaden, gestohlene Kennzeichen und Fahrerflucht

Schwarzach - Ein übermütiger Pkw-Lenker krachte am Freitagabend gegen ein Firmengebäude in Schwarzach. Die Insassen flüchteten von der Unfallstelle.

Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen "BMW 320 d" fuhr am Freitagabend zu einer Tankstelle in der Gutenbergstraße in Schwarzach und betankte sein Fahrzeug. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen (ein Mann und zwei Frauen).