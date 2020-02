Torontos NBA-Siegesserie nach 15 Spielen zu Ende

Die Siegesserie der Toronto Raptors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist nach 15 Partien gerissen. Der Titelverteidiger musste sich am Mittwoch bei den Brooklyn Nets mit 91:101 geschlagen geben. "Wir waren wandelnde Zombies", sagte Torontos Spielmacher Kyle Lowry. Ihre bis dahin letzte Niederlage hatten die Raptors am 12. Jänner gegen Jakob Pöltls San Antonio Spurs kassiert.

Die Los Angeles Lakers untermauerten Rang eins in der Western Conference. Die Kalifornier setzten sich im Schlager bei den zweitplatzierten Denver Nuggets mit 120:116 nach Verlängerung durch. Superstar LeBron James kam auf 32 Punkte, 14 Assists und zwölf Rebounds, sein Co-Star Anthony Davis auf 33 Zähler und zehn Rebounds. Die Lakers halten weiter bei zwölf Niederlagen - fünf weniger als Denver und ihr Stadtrivale L.A. Clippers.

Jungstar Luka Doncic überzeugte bei seinem Comeback nach sieben Spielen Pause wegen einer Knöchelverletzung. Der 20-jährige Slowene führte seine Dallas Mavericks mit 33 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists zu einem 130:111-Erfolg gegen die Sacramento Kings. Liga-Spitzenreiter Milwaukee Bucks kassierte ohne Giannis Antetokounmpo, der zu Wochenbeginn erstmals Vater geworden war, mit 111:118 bei den Indiana Pacers die achte Saisonniederlage.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 127:105, Orlando Magic - Detroit Pistons 116:112 n.V., Brooklyn Nets - Toronto Raptors 101:91, Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 118:111, New York Knicks - Washington Wizards 96:114, Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 111:104, Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets 108:115, Dallas Mavericks - Sacramento Kings 130:111, Phoenix Suns - Golden State Warriors 112:106, Utah Jazz - Miami Heat 116:101, Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 116:120 n.V.