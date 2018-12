Toronto verlor ohne Lowry in Portland 122:128

Nach den jüngsten beiden Siegen bei den Los Angeles Clippers und beim Meister Golden State Warriors haben die Toronto Raptors eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Das Ex-Team von Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl verlor am Freitagabend bei den Portland Trail Blazers 122:128. Dabei fehlte den Gästen aus Kanada vor allem Aufbauspieler Kyle Lowry, der wegen einer Wadenverhärtung pausierte.

Für die Topleistungen des Tages sorgten Giannis Antetokounmpo, der die Milwaukee Bucks mit Karriererekord von 44 Punkten sowie 14 Rebounds und acht Assists zum 114:102-Erfolg beim Vizemeister in Cleveland führte, und Joel Embiid. Der Basketball-Star aus Kamerun verbuchte 40 Zähler und 21 Rebounds, kassierte aber trotzdem mit den Philadelphia 76ers eine 101:113-Heimniederlage im Schlager gegen die Indiana Pacers, die schon am Mittwoch beim Comeback ihres All-Stars Victor Oladipo einen 113:97-Heimsieg über die Bucks gefeiert hatten. Bei “Philly” fehlte Jimmy Butler, der an einer Leistenzerrung laboriert.