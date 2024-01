Toronto unterlag in Sacramento nach Aufholjagd

Nach zuletzt zwei Siegen haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren bei den Sacramento Kings nach einer tollen Aufholjagd 130:135. Jakob Pöltl bilanzierte mit 14 Punkten, sechs Rebounds, drei Blocks und zwei Steals. Der 28-jährige Wiener war 22:31 Minuten im Einsatz.

10:9 hatte die einzige Führung der Raptors in der kalifornischen Hauptstadt gelautet. Im weiteren Spielverlauf geriet Toronto bis zu 75:98 Mitte des dritten Viertels in Rückstand und hätte die Partie dennoch beinahe gedreht. Immanuel Quickley verkürzte bei noch 2:38 Minuten auf der Uhr auf 127:129 aus der Sicht der Kanadier, sein Distanzwurf zum möglichen Ausgleich in den Schlusssekunden verfehlte das Ziel dann deutlich.