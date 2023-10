Toronto unterlag in Chicago nach Verlängerung

Die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl haben am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage einstecken müssen. Sie verloren bei den Chicago Bulls 103:104 nach Verlängerung. Der Center aus Wien verbuchte acht Punkte und sechs Rebounds in 18:47 Einsatzminuten. 3:25 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit musste der 28-Jährige mit sechs Fouls vom Feld.

Es sei eine "harte" Niederlage gewesen, "die wirklich schmerzt", kommentierte Pöltl den Ausgang der Partie. "Es war ein komplett verrücktes Spiel, in dem wir leider zu viele Fehler gemacht, aber nach einem hohen Rückstand auch Charakter gezeigt haben." Toronto hatte ein 71:88 nach 41 Minuten wettgemacht. Mit 93:93 ging es in die Overtime, in der Alex Caruso mit einem Distanztreffer bei noch 2,3 Sekunden auf der Uhr den Sieg der Bulls fixierte.

Bester Werfer aufseiten Chicagos war DeMar DeRozan mit 33 Punkten. Pöltls langjähriger Teamkollege hätte die Partie schon nach der regulären Spielzeit entscheiden können, vergab jedoch einen Freiwurf. Toronto wurde von Scottie Barnes mit 22 Zählern angeführt. Die Kanadier empfangen bereits am Samstag die Philadelphia 76ers.

Ebenfalls nach Verlängerung feierten die San Antonio Spurs mit 126:122 gegen die Houston Rockets den ersten Saisonsieg. Der 19-jährige Victor Wembanyama verbuchte in seinem erst zweiten NBA-Spiel mit 21 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double. In bester Scorerlaune und nicht zu halten war Luka Doncic beim 125:120 der Dallas Mavericks gegen die Brooklyn Nets. Der Slowene legte 49 Zähler aufs Parkett. Stephen Curry führte die Golden State Warriors mit 41 Punkten zu einem 122:114 bei den Sacramento Kings. Titelverteidiger Denver Nuggets gewann mit 108:104 bei den Memphis Grizzlies auch das zweite Saisonspiel.

NBA-Ergebnis vom Freitag: Chicago Bulls - Toronto Raptors (8 Punkte, 6 Rebounds in 18:47 Minuten von Jakob Pöltl) 104:103 n.V.