Toronto unterlag Charlotte in NBA mit 116:119

Der Negativlauf der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) hat am Freitag (Ortszeit) angehalten. Ein 116:119 bei den Charlotte Hornets bedeutete die dritte Niederlage hintereinander und die bereits 13. im 22. Saisonspiel für die Kanadier. Jakob Pöltl verbuchte je acht Punkte und Rebounds sowie einen Assist. Der 28-jährige Center aus Wien war 26:16 Minuten im Einsatz.

Die Raptors mussten früh einem hohen Rückstand nachlaufen, lagen sie doch Mitte des zweiten Viertels 33:53 zurück. Vor dem Schlussabschnitt betrug das Minus 13 Zähler (77:90), ehe Toronto dank einer Aufholjagd mit 97:96 erstmals seit dem 4:2 wieder die Führung an sich riss und sogar auf 101:96 ausbaute. Am Ende stand dennoch die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien.