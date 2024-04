Toronto Raptors kassieren ohne Pöltl nächste Klatsche

Ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihre 15. Niederlage in Folge kassiert. Das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter der Western Conference, den Minnesota Timberwolves, endete 133:85. Die Kanadier kassierten damit die höchste Niederlage ihrer Clubgeschichte. Es steht schon länger fest, dass sie sich nicht mehr für die Play-offs qualifizieren können.

Selbiges gilt für die Brooklyn Nets, die trotz eines 115:111-Sieges gegen die Indiana Pacers keine Chance mehr haben, sich auf Platz zehn der Eastern Conference und damit einen Play-in-Platz zu spielen. Die Atlanta Hawks hingegen triumphierten mit 121:113 über die Detroit Pistons und sind im Osten im Play-in fix dabei.

Gegen Minnesota war Toronto am 25. Oktober vergangenen Jahres noch mit einem 97:94 in die Saison gestartet. In den folgenden 75 Partien gab es nur noch 22 weitere Siege. Seit 5. März haben die Raptors mittlerweile dreimal mit mehr als 40 Punkten Differenz verloren.