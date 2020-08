Toronto gewann Topspiel gegen Lakers

Der amtierende Meister Toronto Raptors hat die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James im Samstag-Topspiel der NBA mit 107:92 klar besiegt. Auch wegen einer ungewohnt intensiven Verteidigung kamen die Lakers nur zu einer Wurfquote von 35,8 Prozent - ihrer schwächsten Offensiv-Leistung der Saison.

Toronto, das sich mit dem elften Sieg in Serie im direkten Duell zum Angstgegner der Lakers entwickelt, liegt in der Eastern Conference auf Platz zwei hinter Liga-Primus Milwaukee Bucks, die Lakers führen die Western Conference an.