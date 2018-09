Toronto Filmfestival: Markus Schleinzer stellt "Angelo" vor

Markus Schleinzer gehört zu den umtriebigsten Vertretern der österreichischen Filmbranche. Geboren am 8. November 1971, ist der Wiener heute einer der erfolgreichsten Caster der Branche, auch selbst als Schauspieler erfolgreich, nun zum zweiten Mal als Regisseur im Kino vertreten und nicht zuletzt als Autor präsent. Beim Toronto Filmfestival stellt er "Angelo" erstmals vor.

Nach seinen Kindheits- und Jugendjahren in Wien reüssierte Schleinzer zunächst als Schauspieler und hatte etwa in Wolfgang Murnbergers “Ich gelobe” 1995 einen Auftritt, dem sich Werke wie Antonin Svobodas “Immer nie am Meer” (2007) oder Benjamin Heisenbergs Erfolgsarbeit “Der Räuber” (2010) anschlossen. Da war Schleinzer bereits als Castingdirektor etabliert, der bis heute in weit über 60 Produktionen für die Kinoleinwand oder das Fernsehen das Ensemble zusammenstellte. So war der Filmschaffende etwa für Stefan Ruzowitzkys Oscarfilm “Die Fälscher”, Ulrich Seidls “Hundstage” oder Michael Hanekes “Das weiße Band” engagiert. Daneben war Schleinzer vereinzelt auch am Theater zu sehen. Im Grazer Theater am Ortweinplatz spielte er 2003 in Constanze Dennigs “Extasy Rave” einen Moderator, 2005 im von der gleichen Autorin stammenden “Demokratie” einen ÖVP-Politiker am Literaturhaus.