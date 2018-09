Torkelbaum gehört nun der Gemeinde

Die historische Baumpresse soll witterungsgeschützt beim Schlössle ausgestellt werden.

Damit diese Baumpresse in Röthis bleibt und auch von den kommenden Generationen besichtigt werden kann, hat sie Torggel-Eigentümer Roman Rauch der Gemeinde zur Geschenk-annahme angeboten. Er stellt für den Transport und die künftige Aufstellung einen Pauschalbetrag von 25.000 Euro zur Verfügung. Die Gemeindevertretung hat in einer ihrer letzten Sitzungen beschlossen, dieses Geschenk anzunehmen. Diskutiert wurde auch über den künftigen Aufstellungsort. Hier war die Mehrheit der Gemeindevertreter der Meinung, dass die Aufstellung im Umfeld des Schlössle Röthis erfolgen soll. Der Architekt Carlo Baumschlager hat mittlerweile einen Vorschlag ausgearbeitet, um die Weinpresse itterungsgeschützt aufzustellen. Dieser wird nun in der Gemeindevertretung diskutiert werden. „Sollte das Projekt realisiert werden, bedeutet dies auch eine Aufwertung des Außenbereichs beim Schlössle, der bei den vielen Hochzeiten gerne genutzt wird. Wir möchten dieses Projekt als LEADER-Projekt einreichen“ verrät Bürgermeister Roman Kopf.

Über den Ursprung und die Verwendung von Baumpressen haben Herbert Wehinger und Elmar Sturn für einen Artikel in der Gemeindepublikation „Röthis aktuell“ recherchiert. Baumpressen waren rund 2.000 Jahre für die Herstellung von Wein in Österreich sehr wichtig. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert bestimmten sie in überwiegender Form den Pressvorgang. Das hat sich erst im letzten Jahrhundert durch leistungsfähigere Pressen geändert. Der Pressvorgang wurde mit dem lateinischen Wort „torquere“ (drehen, drechseln, winden, pressen) bezeichnet, woraus der Begriff „Torkel“ oder „Torggel“ abgeleitet wurde. In Verwendung stand der Röthner Torkelbaum bis 1940 im so genannten „Gassertorkel“ (Torkelweg 4), im Volksmund auch „Lumpentorkel“ genannt. Im Jahr 1940 erwarb Küfermeister Josef Keckeis den Torkelbaum um 100 Reichsmark. Mit dem neuen Besitzer wechselte der Torkel auch seinen Standort. Für längere Zeit wurde er zunächst in der sogenannten „Spechtenbündt“ im späteren Gastgarten des Torggel-Restaurants zwischengelagert, in den Jahren 1966/67 dann aber mit kundigem Verständnis für die Erhaltung von Kulturgut im Restaurant aufgestellt.