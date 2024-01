Tories wenig beeindruckt wegen Sex-Skandals von Peter Bone

Die regierenden britischen Tories zeigen sich offenbar wenig beeindruckt von einem Mobbing- und Sex-Skandal um ihren Abgeordneten Peter Bone. Nachdem der 71-Jährige von den Wählern seines Wahlkreises abberufen worden ist, haben sie nämlich seine Lebenspartnerin Helen Harrison als Kandidatin aufgestellt. Medienberichten zufolge soll Bone zuvor angedroht haben, bei der Nachwahl als unabhängiger Kandidat antreten zu wollen.

Die Nachwahl ist der erste Test, nachdem Premier Sunak erstmals konkrete Hinweise auf einen Wahltermin gegeben hatte. Er sprach von einem Wahltermin im zweiten Halbjahr, wobei es sich nach Einschätzung von Beobachtern um den 14. November handeln dürfte. Labour hofft, den traditionell konservativen Sitz in Mittelengland einnehmen und damit an die Glanzzeiten unter Tony Blair anknüpfen zu können. Bei seinen Erdrutschsiegen in den Jahren 1997 und 2001 hatte eine relative Mehrheit in Wellingborough für Labour gestimmt. Schon 2005 ging der Sitz wieder an die Tories, die dann fünf Jahre später auch landesweit die Mehrheit eroberten. In den Umfragen führt Labour derzeit klar vor den Tories, die nach 14 Jahren voller Skandale, Premierwechsel und Brexit-Chaos mehr als ablösereif erscheinen.