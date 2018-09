Torfestival der Dornbirner Fußball-Ladies

Die Damen des FC Mohren Dornbirn bleiben auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen und feiern einen 39:0 Auswärtserfolg.

Nach der gelungenen Premiere waren die FCD Ladies auch im zweiten Spiel hochmotiviert und zeigten dies auch auf dem Platz. Gegen die Spielgemeinschaft Blumenegg/Großwalsertal ließen Kapitän Salzgeber und Co. den Ball in ihren eigenen Reihen laufen und in der achten Minute war dann auch die Torsperre gebrochen. Nationalspielerin Leonie Salzgeber sorgte mit dem 1:0 für den Start eines wahren Torfestivals. Fast schon im Minutentakt fielen dann die Tore für die Rothosen-Ladies – zur Halbzeit war alles erledigt und die Dornbirnerinnen führten bereits mit 17.0. Gleiches Bild dann in der zweiten Halbzeit – Dornbirns Torfrau Verena Bode hatte an diesem Nachmittag frei, während ihre Vorderleute ein Tor nach dem anderen erzielten. Am Ende feierten die Gäste aus der Messestadt einen unglaublichen 39:0 Erfolg und zeigten somit, die bereits vor der Saison erwartete, Dominanz. In der dritten Runde der Vorarlberger Landesliga müssen am kommenden Wochenende die Damen des FC Mäder auf die Dornbirner Birkenwiese.