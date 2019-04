Tore von Zulj, Zulechner und Hinterseer in 2. deutscher Liga

Gleich drei Österreicher sind am Sonntag in der 2. deutschen Fußball-Liga als Torschützen in Erscheinung getreten. Robert Zulj erzielte beim 2:0-Heimsieg von Union Berlin gegen den Hamburger SV in der 46. Minute den Führungstreffer und bereitete das 2:0 durch Grischa Promel vor (84.).

Der Hauptstadt-Club, bei dem neben Zulj auch Christopher Trimmel durchspielte, überholte den HSV und liegt nun auf Relegationsplatz drei. Beim 3:2-Heimsieg von Erzgebirge Aue über Bochum schoss Philipp Zulechner in der siebenten Minute das 1:0, musste aber in der 23. Minute verletzt ausgetauscht werden. Lukas Hinterseer gelang in der 44. Minute das erste Tor der Gäste und ist mit 18 Liga-Treffern Zweiter in der Torschützenliste.