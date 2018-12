Tor und Assists von Vanek bei 3:4-Niederlage von Detroit

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek musste mit seinen Detroit Red Wings am Samstag in der National Hockey League (NHL) bei den New York Islanders eine knappe Niederlage einstecken. Der 34-jährige Stürmer zeigte dennoch auf: Vanek steuerte im ersten Drittel zwei Assists zur 2:1-Führung bei. Im Schlussdrittel mussten sich die Detroiter jedoch trotz eines Vanek-Tors 3:4 geschlagen geben.

Eine deftige Niederlage hat es unterdessen für den Kärntner Michael Raffl in der Nacht auf Samstag gesetzt. Seine Philadelphia Flyers verloren bei den Vancouver Canucks mit 1:5.