Topscorerin Pandza nächster Corona-Fall im ÖHB-Team

Das österreichische Handball-Nationalteam der Frauen hat bei der WM den nächsten Coronafall zu verzeichnen. Betroffen ist diesmal Katarina Pandza. Die bisherige Topscorerin der ÖHB-Auswahl fällt damit zumindest für das abschließende Gruppenspiel am Montagabend gegen Gastgeber Spanien aus.

"Wir sind sprachlos", meinte Kapitänin Patricia Kovacs nach dem bereits siebenten Covid-Befund in der ÖHB-Delegation innerhalb weniger Tage. Trotz der anhaltenden Personalmisere wolle man aber auch gegen Spanien antreten. "Es bringt uns mental weiter, auch wenn es unglaublich hart ist. What doesn´t kill you, makes you stronger", so Kovacs.