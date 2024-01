Topscorer und starkes Duo ist abhandengekommen

Der Führende in der Torschützenwertung in der Regionalliga West, Valdir Henrique Barbosa da Silva (25) verlässt nach eineinhalb Jahren den VfB Hohenems. 20 von bisher 42 Hohenems Treffer gehen im Herbst des letzten Jahres auf das Konto des Brasilianers. Insgesamt erzielte Valdir für die Grafenstädter in 59 Pflichtspielen 35 Tore. Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum Tabellenführer ASKÖ Oedt in der Oberösterreich Liga (vierhöchste Leistungsstufe Österreichs), wo Kurt Russ das Traineramt inne hat und Gerald Baumgartner Sportchef ist. Neben Valdir gibt es in Hohenems noch einen weiteren großen Aderlass zu verzeichnen. Mario Desnica (29) und Dario Clasadonte (20/wechselt zum FC Balzers) spielen im Frühjahr nicht mehr für die Elf um Trainer Martin Brenner.