Topleistungen der Lustenauer Karatekas

Yannik Böhler und Hamsat Israilov erkämpfen Medaillen, Böhler löst damit das Ticket für die EM in Budapest.

Lustenau. Auf sechs Wettkampfflächen kämpften am 18. Jänner in der Sporthalle in Hard mehr als 600 Sportler aus 13 Nationen und 135 Vereinen um die begehrten Medaillen des Austrian Champions Cup. Eckart Neururer, Ehrenpräsident des Karateclubs Lustenau berichtet: „Schon zum 13. Mal organisierten die Mitgliedsvereine von Karate Vorarlberg ein Turnier der Sonderklasse, das in diesem Jahr die Ländle Karatekas zu nutzen wussten. Mit einmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze landete die heimische Equipe auf dem achten Platz der Clubwertung. Eine Medaillenbank bei den letzten EM Qualifikationsturnieren war Mihael Dujic von KC Dornbirn. In seiner Klasse Kumite U21 +84 kg war er auch beim CC20 nicht zu biegen und holte sich überlegen die Goldmedaille.