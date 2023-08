Topgesetzte Swiatek gibt zum US-Open-Auftakt nur ein Game ab

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat in Runde eins der Tennis-US-Open nur ein Game abgegeben. Für ein 6:0,6:1 gegen Rebecca Peterson (SWE) benötigte die Polin (Nr. 1) am Montag bloß 58 Minuten. Maria Sakkari (GRE-8) hingegen unterlag zum Auftakt dieses Major-Turniers Rebeka Masarova (ESP) 4:6,4:6. Bei den Männern erwischte es Holger Rune (4). Der Däne unterlag Roberto Carballes Baena 3:6,6:4,3:6,2:6.

Rune ließ im dritten Satz am linken Oberschenkel behandeln. Der 20-Jährige hatte bei den French Open und in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Seit dem Rasen-Klassiker Mitte Juli hat er jedoch kein Match mehr gewonnen. Die Ansetzung für die Partie auf Platz 5 abseits der großen Stadien hatte Rune spöttisch kommentiert. "Falls ihr Court 5 finden könnt, das ist, wo ich mein erstes Match am Montag spielen werde", hatte er inklusive Plan auf X (Twitter) geschrieben. Casper Ruud (NOR-5) wiederum hielt Lokalmatador Emilio Nava (USA) mit 7:6(5),3:6,6:4,7:6(5) in Schach.