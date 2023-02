Topgesetzte Maria Sakkari erreicht Linzer Halbfinale

Der Topstar des mit 259.303 Dollar dotierten WTA-250-Turniers in Linz steht im Halbfinale. Maria Sakkari setzte sich am Freitagabend nach hartem Kampf gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:3,7:6(8) durch und verkürzte damit im Head-to-Head mit der diesjährigen Australian-Open-Viertelfinalistin auf 3:5. Die Weltranglisten-7. trifft nun entweder auf die 20-jährige Dänin Clara Tauson oder Petra Martic (CRO-6).

Bereits zuvor hatten sich die Tschechin Marketa Vondrousova (CZE) und Anastasia Potapowa (RUS-8) für die Vorschlussrunde qualifiziert. Vondrousova profitierte bei 4:1 von der Aufgabe der Ungarin Dalma Galfi. Potapowa hatte mit der Deutschen Anna-Lena Friedsam (GER) beim 2:6,6:4,6:1 weit mehr Mühe. Für Potapowa war der Sieg ein kleiner Meilenstein: "Es ist mein erstes Halbfinale in diesem Jahr, und ich habe mit diesem Sieg erstmals in meiner Karriere den Einzug in die Top 40 geschafft - ich bin sprachlos vor Freude", meinte die 21-jährige Potapowa noch auf dem Platz.