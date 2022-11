Topfavorit USA im Davis-Cup-Viertelfinale ausgeschieden

Topfavorit USA ist im Davis Cup beim Finalturnier im spanischen Malaga im Viertelfinale an Italien gescheitert. Der US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe (ATP-Nr. 19) verlor im ersten Einzel überraschend gegen Lorenzo Sonego mit 3:6,6:7(7), nachdem er im zweiten Durchgang drei Satzbälle vergeben hatte.

Das zweite Semifinale am Freitag wurde bereits am Vortag ermittelt. In diesem ermitteln Kroatien und Australien ab 16.00 Uhr den Finalisten, das zweite Halbfinale geht am Samstag (13.00) in Szene.