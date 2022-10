Top-Karriere im Casino Bregenz

Casinos Austria ist nicht nur ein international führendes Glücksspielunternehmen, sondern steht auch für Spitzengastronomie, beste Unterhaltung und gehobenes Nightlife. Als Arbeitgeber bietet das Casino Bregenz vielseitige Möglichkeiten.

Freude an der Gästebetreuung

Als Mitarbeiter in der Unterhaltungsbranche ist eine offene und kommunikative Persönlichkeit entscheidend. „Interessentinnen und Interessenten müssen serviceorientiert sein und Freude an erstklassiger Gästebetreuung haben. Spaß an der Zusammenarbeit im Team und die Bereitschaft Neues zu lernen, sind Grundvoraussetzungen“, sagt Direktor Moosbrugger. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind wichtig – und jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil – da das Casino zahlreiche internationale Gäste willkommen heißt. Zudem wird Teamwork im Casino Bregenz großgeschrieben.

Flexibilität ist Trumpf

Die Arbeitszeiten sind flexibel und Dienste können getauscht werden, was eine aktive Freizeitgestaltung ermöglicht. „Besonders wichtig für unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wir ermöglichen auch den Wechsel an andere Casino-Standorte – zum Beispiel, um nebenbei zu studieren“, erklärt Moosbrugger. Der Start in die Entertainmentkarriere eröffnet viele Chancen: Die Anstellung in einem renommierten österreichischen Unternehmen, eine umfangreiche, fundierte Ausbildung vor Ort, exklusive Atmosphäre, ein Arbeitsplatz in einer wunderbaren Entertainmentlocation, ein dynamisches Team sowie weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten.