Toolbox soll Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt verbessern

Gesundheitseinrichtungen sind oft der erste - und auch einzige - Ansprechpartner von Opfern häuslicher Gewalt in Österreich. Um die Betroffenen besser erkennen und unterstützen zu können, wurde von Experten im Auftrag des Gesundheitsministeriums eine online "Toolbox für Opferschutzgruppen" erstellt. Mit dieser sollen die Mitarbeiter in ihrer Schlüsselrolle noch mehr sensibilisiert werden.

"In Österreich ist jede fünfte Frau im Laufe ihres Lebens von häuslicher Gewalt betroffen. Das ist schon eine dramatische Zahl", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag bei der Präsentation der Toolbox in Wien. Während viele Betroffene vor einer Anzeige zurückschrecken, suchen 27 Prozent Hilfe in Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler oder Arztpraxen, um sich behandeln zu lassen. Allerdings versuchen Opfer dabei oft aus Scham, finanzieller Abhängigkeit oder anderen Gründen, die Ursache ihrer Blessuren zu verheimlichen.