Toni Kroos kehrt ins deutsche Nationalteam zurück

Toni Kroos folgt dem Werben des deutschen Bundestrainers Julian Nagelsmann und kehrt vor der Heim-EM in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen", schrieb der 34-jährige Real-Madrid-Star am Donnerstag bei Instagram und beendete damit das wochenlange Rätselraten um sein Comeback im DFB-Team.

Nach 106 Länderspielen hatte sich Kroos 2021 nach dem Achtelfinal-Aus gegen England bei der EM in den DFB-Ruhestand verabschiedet. Nun will er schon bei den wichtigen Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande im März wieder für die Nationalelf auflaufen - und dann auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land, die für das DFB-Team am 14. Juni in München gegen Schottland beginnt.