Toni der Assi reißt am Samstag das Klubhaus ab

Jo, Brate: Samstag ist Klubhaustag, dieses Mal nimmt der deutsche Skandalrapper auf der korallenroten Couch Platz und nimmt die beiden Hosts Jogi und Pascal auseinander (19.30 Uhr, VOL.AT und Ländle TV).

Berühmt und berüchtigt: Toni der Assi hat sich weit über die deutschen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. In seinen hammerharten Punchlines nimmt sich der Rapper aus Mannheim kein Blatt vor den Mund, egal ob Angela Merkel oder Jan Böhmermann, bei Toni bekommt jeder sein Fett ab. Grund genug für einen Besuch im Klubhaus, der Vorarlberger "Tonight Show", jeden Samstag um 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV. Der Balkan-Brate präsentiert übrigens heute seinen neuen Song "Tanke Tanke", bei dem auch Model und Influencerin Maria Maksimovic aus Dornbirn eine wichtige Rolle spielt.

Toni der Assi und das Ländle

Wieso Toni der Assi jetzt öfters in Vorarlberg anzutreffen sein wird, verrät der Musiker am Samstag. Außerdem zeigt er sein Können bei einer Runde "Klubhaus Kartrace". Wie gewohnt sorgt auch das "Austrian Blues Punk Orchestra" The DeadBeatz für jede Menge Schub. Und auch Freunde hochtrabender literarischer "Gustostückerl" aus dem VOL.AT-Forum kommen wieder bei der Lesung des einzigartigen Johannes von & zu Gutenberg auf ihre Kosten. Einen kleinen Vorgeschmack auf die Sendung liefert die Video-Botschaft von Toni: Jebote!