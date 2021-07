Tolles Blutspendeergebnis in Hohenems

Am Montag, dem 19. Juli 2021, fand erneut eine Blutspendeaktion in Hohenems statt.

Zahlreich kam die Bevölkerung aus Hohenems, aber auch aus den umliegenden Gemeinden. Insgesamt konnten 242 Blutspendebeutel gefüllt werden. 17 Personen mussten leider abgewiesen werden: Somit kamen trotz Corona 259 Spendenwillige zur Aktion. Medizinisch betreut werden mussten diesmal nur fünf Spender, welche leichte Kreislaufprobleme hatten. Die Blutbank Feldkirch mit ihrem 13-köpfigen Team und zwei Ärzten begleitete den Ansturm der Bevölkerung in souveräner Manier, ebenso wie das Team der Wirtschaft unter Ehrenkommandant Norbert Rücker und 13 Mitgliedern der Hohenemser Rettungsabteilung, welche den Spendern wiederum ein feines „Jausesäckchen“ mit einem Wurst- oder Käsesemmel, einem Getränk und einer Süßigkeit übergeben durften.

Auffallend bei dieser Blutspendeaktion in Hohenems war, dass sich diesmal neben den „Stammkunden“ auch wieder viele weibliche Jugendliche und Erstspender an der Aktion beteiligten. Stark vertreten – wie jedes Jahr – waren erneut die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des Lauftreffs und des VfB sowie des Vereins ATIB. Je eine Flasche Sekt und eine Autoapotheke als kleine Anerkennung fürs Blutspenden überreichten Ehrenkommandant Norbert Rücker und Toni Amann als Vertreter der Hohenemser Rettungsabteilung an den 99., 100. und 101. Spender.