Toller Rätia-Ausflug nach München

Bludenz (dk). Der diesjährige Ausflug des FC Fohrenburger Rätia Bludenz führte kürzlich in die Bayernmetropole München.

Ziel war die Allianz-Arena, die Heimstätte des FC Bayern München, wobei auch ein Trip in die Innenstadt von München nicht fehlen durfte. Schon sehr zeitig ging es im vollbesetzten Bus von Haueis-Reisen Richtung Bayern, kurz unterbrochen von einer Leberkäs-Jause, die von den Rätia-Wirtschaftlern Zana und Hermann Huber liebevoll kredenzt wurde. Bei der Allianz-Arena angekommen, servierten vor der Besichtigung die beiden hervorragenden Haueis-Busfahrer Martin und Kraxi zur Stärkung noch ein Schnäpsle. Höhepunkte war dann die Führung durch die Allianz-Arena, wobei besonders die Umkleidekabinen der Bayern-Stars die Herzen der mitgereisten Bayern-Fans höher schlagen ließen. Beeindruckt vom Gesehenen und Erlebten ging es anschließend in die Münchner Innenstadt zur Einkehr und Stärkung ins „Paulaner“. Schließlich blieb noch Zeit für eine Sightseeing-Tour durch die Weißwurstmetropole. Den Ausklang dieses gelungenen Ausflugs bildete ein gemütlicher Hock im Rätia-Clubheim, untermalt mit tiefschürfendem Fachsimpeln der beeindruckten Teilnehmer. Ein großer Dank gilt all jenen, die zum guten Gelingen dieses tollen Ausflugs beigetragen haben.