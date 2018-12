Toller Basar für krebskranke Kinder

Auch am neuen Standort im LZH war der Weihnachtsbasar ein voller Erfolg.

In gemütlicher Runde konnten die Basarbesucher auch köstlichen Kuchen und Kaffee genießen und die Kinderaugen glänzten, als dann auch der Nikolaus den Saal betrat und für Alle ein Säckchen dabei hatte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte „Stunde des Herzens“ Star Joshua und am Ende ergab der Basar wieder einen tollen Betrag für krebskranke Kinder in Vorarlberg. „Ein Dank an alle die zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben. Von unserer Tombolaorganisatorin Martina und alle die einen Preis zur Verfügung stellten über ds Team der Kinderonkologie Dornbirn, alle Helfer und natürlich auch an Dir. Johannes Mathis vom LZH für die Bereitstellung der Räumlichkeiten“, so eine erfreute Brigitte Sperger von der Kinderonkologie in Dornbirn. MIMA