Tolle Stimmung beim WM Finale am Marktplatz

Über 4.500 Besucher fieberten am Sonntag beim Finalspiel der Weltmeisterschaft 2018 am Dornbirner Marktplatz bei hervorragender Stimmung mit.

Am Sonntag ist die WM 2018 zu Ende gegangen und nicht nur in Russland sondern auch in Dornbirn wurde beim Public Viewing fleißig mitgefiebert. Ab dem Viertelfinale wurden bei sommerlichen Temperaturen die Spiele live übertragen. Reichlich Verpflegung und eine hochauflösende LED Wand mit 24 m² sorgten für eine tolle Stimmung am Dornbirner Marktplatz. Über 4.500 Fußballbegeisterte feuerten ihre Nationalspieler an. Nicht nur die Franzosen freuen sich über den Weltmeistertitel, auch Kroatien feierte ihren durchaus verdienten Erfolg.