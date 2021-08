Tokio-Spiele laut IOC-Präsident Bach "sehr erfolgreiche"

IOC-Präsident Thomas Bach hat die Sommerspiele in Tokio als "sehr erfolgreiche Olympische Spiele" bewertet. "Einige hatten vorher bereits von Geisterspielen gesprochen. Wir haben das Gegenteil gesehen. Die Athleten haben diesen Spielen Seele gegeben", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Sonntag bei der 138. IOC-Session in Tokio.

Trotz des Ausschlusses aller Zuschauer aus den Wettkampfstätten in der Gastgeber-Stadt wegen des Corona-Notstands sei es richtig gewesen, die bereits um ein Jahr verschobenen Spiele auszutragen. "Wir können selbstbewusst sagen, diese Olympischen Spiele kamen zur richtigen Zeit", sagte Bach.

Die rund 11.000 Sportlerinnen und Sportler seien glücklich und dankbar gewesen, sich nach langen Pandemie-Monaten wieder treffen und miteinander messen zu können. "So eine Atmosphäre von Freundschaft und Zusammenhalt habe ich so wie hier noch nie erfahren", beteuerte der 67-Jährige. Diese Stimmung habe sich auf die Arenen und Wettbewerbe übertragen. "Das konnte man sehen, hören, fühlen", sagte Bach. Mit den Spielen hätten die Athleten der olympischen Gemeinschaft und der gesamten Welt "Hoffnung und Zuversicht" gegeben.