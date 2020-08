Tötungsdelikt in Mörbisch: Hinweise zu schwarzem BMW gesucht

Im Fall des in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung) nach einem Gewaltdelikt tot aufgefundenen 22-jährigen Burgenländers ersucht die Polizei die Bevölkerung um Hinweise: Gesucht werden Zeugen, die einen schwarzen BMW 645 CI, Baujahr 2005, dessen Kennzeichen mit KO... (für Korneuburg) beginnt, an den Tagen vor dem 10. August im Raum Mörbisch oder den umliegenden Ortschaften, gesehen haben.

Auffallend an dem Fahrzeug sind gelbe und grüne Folienaufkleber, hieß es am Mittwoch von der Landespolizeidirektion Burgenland. Sachdienliche Hinweise, welche auch anonym bleiben können, können unter der Telefonnummer 059133 10 3333 an das Landeskriminalamt Burgenland oder an jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden.