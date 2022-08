Tötungsdelikt: Eltern fanden Tochter (†23) auf Rückbank

Eine junge Frau ist in Ingolstadt tot in einem Auto entdeckt worden. "Sie ist gewaltsam ums Leben gekommen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Ob der Fundort zugleich der Tatort ist, war zunächst unklar. Wie die 23-Jährige getötet wurde, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Rettungskräfte hatten am Dienstagabend noch versucht, das Opfer wiederzubeleben. Die Frau stammt aus Ingolstadt. Hinweise auf einen Verdächtigen hatte die Polizei nach eigenen Angaben zunächst nicht. "Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen."