Tötung in New York - Millionenspende für Verdächtigen

Nach dem gewaltsamen Tod von Jordan Neely, einem obdachlosen Straßenkünstler in New York, hat ein Online-Fundraiser für den mutmaßlichen Täter schon mehr als 1,1 Millionen US-Dollar (1,01 Mio. Euro) eingebracht. Die von seinem Anwaltsteam organisierte Spendensammlung solle dabei helfen, die Kosten für das anstehende Verfahren und mögliche Zivilklagen zu decken, hieß es auf der Website. Bis Samstagnachmittag (Ortszeit) waren dort nahezu 25.000 Einzelspenden gelistet.

Dem 24-jährigen weißen Daniel P. wird vorgeworfen, den 30-jährigen schwarzen Neely Anfang Mai in einer U-Bahn so lange in einem Würgegriff gehalten zu haben, bis dieser bewusstlos wurde und später in einem Krankenhaus starb. Am Freitag folgte dann eine Anklage gegen Daniel P. wegen Totschlags. Er wurde übereinstimmenden Berichten zufolge auf Kaution entlassen.