Tödliches Pfeilgift aus niederländischem Museum gestohlen

Unbekannte haben aus einem Museum im niederländischen Leiden ein tödliches Pfeilgift entwendet. Die Polizei warnte am Donnerstag vor einer Berührung mit dem von indianischen Jägern in Südamerika benutzten Curare-Pfeilgift. Dieses sehe aus wie ein Stück brauner Würfelzucker.

Die Diebe waren am Mittwoch in das Rijksmuseum Boerhaave für Naturwissenschaften und Medizin eingebrochen und hatten einen tragbaren Panzerschrank entwendet. Darin befand sich das Gift in einer alten Glasflasche mit der Aufschrift “Curare”.