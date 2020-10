Tödlicher Reitunfall

Im Bezirk Dornbirn ist es am Samstag zu einem tragischen Unfall bei einem Voltigier-Training gekommen.

Am Samstag, den 24.10.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es in einem Reitstall im Bezirk Dornbirn zu einem tödlichen Unfall. Während einem Training auf einem Voltigierbock rutschte eine 15-Jährige versehentlich von dem Gerät, wodurch ein in der Nähe stehendes, an der Leine geführtes Pferd erschrak und ausschlug.