Tödlicher Motorradunfall auf der Arlbergstraße

Am Dienstagmittag kam es auf der Arlbergstraße zwischen St. Christoph und Langen zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer wurde tödlich verletzt.

Ein Motorradlenker (72 Jahre) fuhr gegen 11.35 Uhr auf der Arlbergpassstraße L197 von St. Christoph am Arlberg kommend in Richtung Klösterle. In etwa 600 Meter nach der Passhöhe, talauswärts bei Kilometer 11,900, überholte der Motorradlenker einen vollbesetzten Reisebus.