Tödlicher Kletterunfall: Wie sicher sind Kletterhaken?

Ein 21-Jähriger aus Deutschland stürzte am Mittwochabend beim Abstieg von der Kanisfluh 250 Meter ab und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Bergsteiger nutzt einen sogenannten Klemmkeil zum Abstieg.

Der junge Mann aus Deutschland war nicht alleine unterwegs, er war in Begleitung einer 20-jährigen Frau. Die beiden starteten ihre Tour bereits um 10 Uhr, er ging als Vorsteiger vor und musste bereits vorhandene Sicherungshaken in der Wand suchen oder eigene platzieren.

Klemmkeil löste sich

Gegen 17 Uhr entschieden sich die Bergsteiger dazu, ihre Tour zu beenden, da sie keine weiteren Haken mehr fanden und der Abend bereits nahte. Beim Abstieg an der Ostwand kam es schließlich zum folgenschweren Unfall: Ein Klemmkeil, mit dem der Bergsteiger sich an der Wand gesichert hatte, löste sich. Der 21-Jährige fiel 250 Meter in die Tiefe.