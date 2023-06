Tödliche Folgen: Drittel der Diabetiker bricht Therapie ab

Ein Drittel der Diabetikerinnen und Diabetiker in Österreich bricht die benötigte Therapie ab und verzichtet für die Dauer von zumindest einem Jahr auf Medikamente und/oder ärztliche Kontrollen. Diese Gruppe weist eine höhere Sterblichkeit auf als Betroffene mit regelmäßiger Betreuung. Das ist das Ergebnis einer erstmaligen Analyse der tatsächlichen Verbreitung von Typ-2-Diabetes in Österreich unter Leitung der MedUni Wien und des Complexity Science Hub (CSH) Vienna.

Bei der wissenschaftlichen Untersuchung wurde die genaue Zahl jener Patientinnen und Patienten erhoben, die zwischen 2012 und 2017 eine medikamentöse (antihyperglykämische) Behandlung erhielten und/oder sich einer ärztlichen Überwachung des Blutzuckerwerts (HbA1c) unterzogen. So wurden 746.184 Betroffene erfasst. Eine bisher in ihrem Ausmaß unbekannte Gruppe von 268.680 Personen (davon mit 140.960 mehr Frauen als Männer) brach die Behandlung und/oder Überwachung ihrer Erkrankung für zumindest ein Jahr ab, teilte die MedUni Wien am Mittwoch in einer Aussendung mit.