Tödliche Kämpfe zwischen Banden und Dorfbewohnern in Mexiko

In einem kleinen Ort in Mexiko sind bei Kämpfen zwischen der Lokalbevölkerung und einer kriminellen Gruppe elf Menschen getötet worden. Darunter waren acht mutmaßliche Kriminelle, wie die Regierung des Bundesstaates México am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Nach Medienberichten hatten Angehörige des Kartells La Familia Michoacana am Freitag in der zentralmexikanischen Gemeinde Texcapilla von den Bewohnern Schutzgeldzahlungen gefordert.

Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigte Kämpfe mit Schuss- und Stichwaffen auf einem Sportplatz unter freiem Himmel mit einer Vielzahl von Beteiligten. Die Lokalbevölkerung hatte sich nach Berichten etwa in dem Portal "La Silla Rota" gegen die Gangster gewehrt, nachdem sie erklärt hatte, deren Forderungen wegen einer schlechten Erbsenernte aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht erfüllen zu können.

Mexiko leidet bereits seit Jahren vor dem Hintergrund eines sogenannten Drogenkriegs unter hoher Kriminalität und einer weit verbreiteten Straflosigkeit. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land mit rund 126 Millionen Einwohnern fast 32.000 Tötungsdelikte registriert. Die meisten Verbrechen werden nie aufgeklärt.