Todkrankes englisches Mädchen Indi Gregory gestorben

Das kleine englische Mädchen Indi Gregory, das an einer seltenen mitochondrialen Krankheit litt und von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschnitten worden war, ist gestorben. Dies berichtete der Vater des Kindes laut italienischen Medien. Die Regierung in Rom hatte dem acht Monate alten Kind vergangenen Woche die italienische Staatsbürgerschaft verliehen, um ihm die Behandlung im Kinderkrankenhaus "Bambino Gesu" zu ermöglichen. Auch der Papst hatte für das Kind gebetet.

"Meine Tochter ist gestorben, mein Leben ist heute um 1.45 Uhr zu Ende gegangen. Meine Frau Clare und ich sind wütend, untröstlich und beschämt", sagte Dean Gregory, Indis Vater. "Der britische Gesundheitsdienst und die Gerichte haben Indi nicht nur die Chance auf ein Leben genommen, sondern auch ihre Würde, in ihrem eigenen Haus zu sterben. Sie haben es geschafft, Indis Körper und ihre Würde zu nehmen, aber ihre Seele können sie ihr nicht nehmen", so der Vater.

Indi Gregory litt an einer seltenen Form von mitochondrialer Pathologie, die von den Ärzten als unheilbar angesehen wurde. Nachdem sich die englischen Richter geweigert hatten, die Berufung der Eltern anzunehmen, wurde das kleine Mädchen im Queen's Medical Centre in Nottingham nicht mehr lebensnotwendig behandelt und in ein Hospiz für unheilbar Kranke verlegt, wo es starb.