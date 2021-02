Todesurteil gegen Dante nach 700 Jahren am Prüfstand

Das Todesurteil gegen Italiens Nationaldichter Dante Alighieri liegt mehr als 700 Jahre zurück. Doch bis heute kann der harte Richterspruch aus seiner Geburtsstadt Florenz die Gemüter erhitzen. Deshalb wollen ein Nachfahre des Poeten und Fachleute in der toskanischen Stadt den alten Fall jetzt wieder aufrollen. Geplant ist kein "wirklicher Prozess" im juristischen Sinne, aber eine Art "geistiger Revision" der Urteile im Mai, wie Anwalt Alessandro Traversi der dpa bestätigt.

Dante, der sich in den damaligen Florentiner Machtkämpfen auf der Verliererseite wiederfand, war um das Jahr 1302 staatsfeindlicher Umtriebe bezichtigt worden. Deshalb wurde der Autor der "Göttlichen Komödie" für zwei Jahre aus Florenz verbannt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Weil er den Spruch nicht akzeptierte, kassierte Dante sogar noch ein Todesurteil. Er floh ins Exil und kehrte nie wieder nach Florenz zurück. Er starb am 14. September 1321 in Ravenna.