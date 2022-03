Todesschütze von Che Guevara in Bolivien ist tot

Der Todesschütze des argentinischen Guerilleros und kubanischen Revolutionshelden Ernesto "Che" Guevara ist tot. Der bolivianische Ex-Soldat Mario Terán sei 80-jährig in einem Militärkrankenhaus in Santa Cruz de la Sierra gestorben, berichtete die Zeitung "El Deber" am Donnerstag unter Berufung auf einen der Familie nahe stehenden Pastor. Terán hatte Guevara am 9. Oktober 1967 in einer Schule in dem Ort La Higuera im bolivianischen Departement Santa Cruz erschossen.

Der Guerillaführer war am Tag zuvor bei einem Gefecht mit den bolivianischen Streitkräften verwundet und gefangen genommen worden. "Es war der schlimmste Moment meines Lebens. In diesem Moment sah ich Che groß, sehr groß, riesig, und seine Augen leuchteten hell", sagte Terán wenig später in einem Interview. "Bleib ruhig, sagte er zu mir, und ziel gut, du wirst einen Mann töten. Also ging ich einen Schritt zurück, in Richtung Tür, schloss die Augen und schoss."

"Er war ein mutiger Mann", sagte der pensionierte General Gary Prado Salmón, der den Militäreinsatz gegen Guevaras Rebellengruppe damals geleitet hatte. "Er hat freiwillig einen Befehl ausgeführt, der vom Präsidenten kam."

Der Argentinier Guevara war neben Fidel Castro einer der wichtigsten Anführer der Revolution auf Kuba. Nach dem Sieg der Revolutionäre war er Industrieminister und Leiter der Nationalbank in Kuba. Nach Konflikten mit Castro über die künftige politische Ausrichtung versuchte Guevara die Revolution in die Welt zu tragen und baute im Kongo, in Angola und in Bolivien Rebellengruppen auf.