Todesfall bei Motorrad-Offroad-Veranstaltung in NÖ

Bei einer Motorrad-Offroad-Veranstaltung im alpinen Gelände in Rohr im Gebirge ist am Montagnachmittag ein Biker ums Leben gekommen. Beim Opfer handelte es sich Polizeiangaben zufolge um einen 28-jährigen Oberösterreicher. Der junge Mann sei an einem Aneurysma bzw. Herzinfarkt gestorben, teilte der Organisator des Events am Dienstag mit. Es gebe auch keinerlei Hinweise auf Unfallspuren, hielt er in einer schriftlichen Stellungnahme fest.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte berichtet, dass der Oberösterreicher von einer Trainingsstrecke abgekommen und gestürzt war. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Einsatzkräfte der Bergrettung Reichenau a.d. Rax bargen die Leiche.