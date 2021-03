Tod ist Tod: Franz Schuhs neues Buch "Lachen und Sterben"

"Lachen und Sterben" heißt das neue Buch von Franz Schuh. Der Titel habe "mit dem Coronavirus gar nichts zu tun", beteuert der Autor, "und es ist sogar wahr, dass mir das Virus gar nicht ins Konzept passt". Wahr ist auch, dass Schuh, der vor wenigen Tagen seinen 74. Geburtstag gefeiert hat, diesen fast nicht erlebt hätte. Als er im vergangenen Jahr ins Spital (nicht mit Covid-19) eingeliefert wurde, habe der diensthabende Arzt ihm wenig Überlebenschance gegeben, so Schuh.

"Der Freundin teilte er mit, dass mein Tod wahrscheinlich wäre, und er fügte hinzu: 'Er hat sich ja immer für den Tod interessiert.' Ja, das stimmt, und auch der Tod hat sich für mich interessiert", schreibt Schuh im Eingangs-Essay seines Buches, dessen inhaltliche Klammer der Umgang mit dem Schicksal darstelle. Man könne versuchen, es anzunehmen und zu lieben, oder die Chance ergreifen, "dasselbe Schicksal auszulachen und entsprechend dramatisch lachend unterzugehen". Schuh ist nicht untergegangen. Gelacht wird in seinem Buch freilich mehr in der Theorie als in der Praxis.

"Ein Gedicht, ein Gedicht" wird in diesem Finale dringlich gefordert, ehe das Chaos ausbricht und der Vorhang fällt. Gedichte legt Franz Schuh in "Lachen und Sterben" in der Tat jede Menge vor, und das ist vielleicht die größte Überraschung. Manche sind in Wiener Mundart und handeln von der Ersten Liebe, von Selbstmord oder vom Ertrinken in der Alten Donau, andere versuchen sich mit Erfolg an den verschiedensten Formen vom Blues bis zum Chanson. Manchmal darf gelacht werden, und nicht selten wird gestorben. Etwa der Vater, der nur an den Herztod glaubte und doch an einer Lungenentzündung starb. "Tod ist Tod, / sage ich heute, da darf man nicht / wählerisch sein."